Wśród laureatów znalazła się m.in. łódzka agencja marketingowa APLAN MEDIA, zajmując wysokie miejsce w kategorii z przychodem ze sprzedaży od 5 do 50 milionów złotych.

Ranking „Diamenty Forbesa” opracowywany jest na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm sporządzanej przez niezależny instytut badawczy Dun&Bradstreet, we współpracy z magazynem Forbes. Jak co roku, gala “diamentów” zgromadziła kreatywnych, przedsiębiorczych ludzi biznesu z regionu łódzkiego i świętokrzyskiego oraz była okazją do celebrowania sukcesów, wymiany kontaktów, a także eksperckiej debaty nad kondycją gospodarki.

Wszystkie firmy wyróżnione tytułem Diamentu Forbesa w minionym roku odznaczyły się wysoką pozycją na rynku, osiągnęły rewelacyjne wyniki finansowe oraz swoim funkcjonowaniem miały duży wkład w budowanie gospodarki na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym. Doceniona przez magazyn agencja 360⁰ APLAN MEDIA od 15 lat tworzy miejsce zatrudnienia i rozwoju dla blisko 40 osób, kompleksowo pomaga w profesjonalnej promocji oraz budowie pozytywnego wizerunku wielu instytucjom publicznym, specjalizując się w realizacji prospołecznych projektów. Z powodzeniem także opiekuje się markami komercyjnymi.

APLAN MEDIA znana jest z realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnych na rzecz lokalnej społeczności, realizowanych m.in. we współpracy z Województwem Łódzkim – działań pod szyldem „Zmieniamy Łódzkie” z udziałem m.in. Agnieszki Więdłochy i wielu influencerów oraz kampanii „#Fundusze Europejskie z ludzkiej perspektywy”. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w promocji Funduszy Europejskich, agencja uznawana jest w branży za eksperta w tym zakresie. Organizacja licznych eventów miejskich, działania marketingowe dla Politechniki Łódzkiej, czy obsługa kanałów social media dla prestiżowej grupy INGKA CENTRES – to również znajdziemy w portfolio APLAN MEDIA.

Znaczącymi osiągnięciami firmy były kampanie z udziałem Roberta Kubicy, prowadzenie komunikacji Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, akcje proekologiczne „Dom z Klimatem” dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska i “Miasto z Klimatem” dla Ministerstwa Klimatu.

Pełna Lista Laureatów Diamentów Forbes 2023 dostępna jest na stronie: https://www.forbes.pl/diamenty/2023/laureaci