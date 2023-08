Starachowice z nową identyfikacją wizualną

Podstawą nowego systemu jest logo, złożone z sygnetu, logotypu i claimu „Napędzamy rozwój”, które trafnie odzwierciedla cele oraz pomysły na rozkwit gospodarki miasta. Sygnet znajduje swe uzasadnienie w herbie, czerpiąc z niego młot i kowadło. Motyw koła zębatego odwołuje się do przemysłowego ducha Starachowic. Znak zawiera także nawiązania do landmarku miasta - wieży ciśnień.

Starachowicka identyfikacja została oparta na czterech kolorach. Barwa zielona odzwierciedla naturę, zieleń wypełniającą miasto oraz ekologiczne rozwiązania, które są w nim stosowane. Niebieski odnosi się do rozwoju, a także nawiązuje do lokalnych, ważnych dla mieszkańców i turystów, zbiorników wodnych. Energii dodaje kolor pomarańczowy budzący skojarzenia z przemysłem oraz rudą żelaza, której wydobycie uczyniło ze Starachowic ważny ośrodek produkcyjny.

Mocne i wyraźne litery użyte w logotypie są wynikiem zestawienia kapitalików oraz wersalików fontu All Round Gothic. Ponadto, System Identyfikacji Wizualnej Starachowic zakłada korzystanie z dwóch krojów pisma – Elaine Sans, który jest fontem głównym oraz dodatkowego – Open Sans.

Nowa identyfikacja wizualna Starachowic jest wynikiem badań fokusowych oraz konsultacji włodarzy miasta z mieszkańcami.

– Dzięki dyskusjom ze starachowiczanami poznaliśmy odmienne spojrzenia, wiele skojarzeń, sugestii, a także wspomnień i wyobrażeń związanych z miastem. To cenne doświadczenie pozwoliło nam stworzyć identyfikację wizualną, która komunikuje światu najważniejsze atrybuty miasta - zamiłowanie do natury, chęć dynamicznego rozwoju oraz kultywowanie przemysłowej tradycji. Nowe logo Starachowic nie jest powieleniem modnego, minimalistycznego schematu, co z pewnością wyróżnia je na tle innych, miejskich systemów. To przemyślana, spójna konstrukcja złożona z symboliczno-stylistycznych motywów, a zastosowane w znaku elementy, mają swoje uzasadnienie w herbie, industrialnym duchu miasta, jego historii czy w postrzeganiu mieszkańców. Wierzę, że nowe logo będzie cieszyło oko starachowiczan zarówno w przestrzeni miejskiej, druku, jak i internecie – podsumowuje Michał Wasilewski, CEO APLAN MEDIA.

Warto zauważyć, że poszczególne elementy znaku są ciekawym motywem, jeśli chodzi o przyszłe prezentowanie kreacji w formie animowanej, np. w intro produkcji filmowych czy w środowiskach mobilnych.

Na potrzeby nowej identyfikacji Starachowic zostały zaprojektowane zestawy ikon, które ilustrują jego ważne obszary takie jak: gospodarka, kultura, ekologia. Łączy je wspólny element, czyli trzy zaokrąglone linie, które stanowią nawiązanie do logo i są stałym elementem w patternach graficznych, zapewniając spójność graficzną marce. Dodatkowo przygotowany system zawiera propozycje akcydensów, formatów użytkowych.

Autorką nowej identyfikacji wizualnej Starachowic jest łódzka graficzka, Milena Żyłka, z którą agencja APLAN MEDIA współpracuje od wielu lat.