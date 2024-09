APLAN MEDIA dmucha świeczki - 15 lat w branży!

Marketing sektora publicznego w ostatnich latach zmienił się nie do poznania. Filmowe produkcje o kinowej jakości, udział gwiazd i topowych influencerów, przyjazny, ludzki język czy pełne wrażeń eventy zawitały w komunikacji samorządów, instytucji, spółek skarbu państwa czy urzędów. Nie mówiąc już o ich stałej obecności w social media i zapewnianiu dostępności.

APLAN MEDIA, czołowy gracz w branży, przyłożył do tej spektakularnej zmiany swoją cegiełkę. Agencja właśnie świętuje 15-lecie. Od pierwszej dekady XXI wieku firma systematycznie umacnia swoją pozycję, realizując kampanie marketingowe dla Klientów publicznych w kraju i za granicą. To dobry czas na podsumowanie osiągnięć i świetny moment, by ruszyć po więcej!

ZMIANA JEST JEDYNĄ STAŁĄ

Nie ma chyba dynamiczniej zmieniających się branż niż kreatywna, marketing i reklama. Czasem jeden trend potrafi wywrócić zasady do góry nogami. A co dopiero, jeśli na scenę wejdzie sztuczna inteligencja albo nowe, cyfrowe pokolenie odbiorców? Jedno jest pewne - trzeba nadążać. Dlatego sektor publiczny, aby prawdziwie służyć obywatelom, być z nimi blisko i sprawnie komunikować swoje idee oraz przesłanie musi stawiać na sprawdzonych, profesjonalnych partnerów.

APLAN MEDIA może pochwalić się setkami zrealizowanych projektów, które wyznaczały w Polsce standardy nowoczesnej komunikacji. Działania agencji widoczne były również m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Włoszech, Indiach, Singapurze, Austrii, Turcji, Gruzji czy na Słowacji!

SZEROKI WACHLARZ TEMATÓW I USŁUG

Od zachęty do korzystania z Funduszy Europejskich w kolejnych województwach oraz komunikację Komisji Europejskiej m.in. w czasie pandemii, przez dziesiątki proekologicznych i prozdrowotnych projektów dla samorządów i resortów, aż po marketing miejsca i walkę z przemocą oraz terroryzmem… Kampanie informacyjne czy wizerunkowe sektora publicznego wymagają kreatywności, rzetelnej wiedzy, wyczucia i specjalistów na pokładzie.



„Pamiętam każdego, kto na przestrzeni 15 lat powiększał Zespół APLAN MEDIA. Nie ma nic lepszego, niż obserwowanie jak ukochana firma się rozrasta, staje się coraz silniejsza, lepsza – a serdeczna atmosfera i dobre kontakty pozostają jej podstawową wartością. Pamiętam też pierwszego drona zakupionego do zdjęć lotniczych, pierwszą gwiazdę kina zaangażowaną w roli ambasadora kampanii, nasze początki z wykorzystaniem AI do usprawniania działań. Wyjątkowo miło wspominam nagrody za kampanie filmowe. Jedno jest pewne, nasza agencja jest gotowa na więcej i już nie może doczekać się przyszłych współprac z Klientami publicznymi!” – Michał Wasilewski, CEO APLAN MEDIA

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Myśląc o przyszłości, APLAN MEDIA planuje dalszą ekspansję na rynki międzynarodowe, rozwój oferty związanej z nowoczesnymi technologiami oraz AI oraz intensyfikację działań w obszarze mediów społecznościowych i kampanii digitalowych. Firma zamierza kontynuować swoją misję, polegającą na dostarczaniu kreatywnych, skutecznych i nowoczesnych rozwiązań marketingowych, wzmacniając swoją pozycję jako lidera na rynku marketingu publicznego. Stale rozwijany będzie także zauważany w branży wyróżnik agencji, czyli silne podejście do jakościowych i chwytających za serce kreacji, w tym m.in. spotów animowanych i wideo.



